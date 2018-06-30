Konya'nın Akören ilçesinde, 4 Nisan 2016'da evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük Yasin Şahin'in yeniden aranması için görevlendirilen ekip, Konya'ya geldi.

İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan Yasin'in annesi Ümmü (28) ve babası Yavuz Şahin (38), kaybolduğunda 6 yaşında olan evlatlarından haber alamamanın acısını ve çaresizliğini yaşıyor.

A.A'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığınca kayıp çocuklara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği bilgisini alan aile, evlatlarının bulunacağı yönünde umutlarını artırdı.

Ankara'dan İçişleri Bakanlığınca arama faaliyetlerini sürdürmek için görevlendirilen 20 kişilik ekip Konya'ya geldi. Emniyet ve jandarmanın arama çalışmalarını inceleyen ekibin, önümüzdeki günlerde Akören ilçesinde Yasin'in ailesiyle görüşeceği, çevrede araştırma yapacağı bildirildi.

Belkuyu Mahallesi Muhtarı Ercan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasin'in iki yıldır hiçbir izine rastlanmadığını belirterek, "Mahalleli olarak çocuğun bulunmasını istiyoruz. Köylüler ve tek yaşayan çocuklar tedirgin durumda. Bir an önce sonuca bağlanmasını istiyoruz. Çalışmalar henüz başlamadı. Ekibin, Konya'da olduğu bilgisini aldık. Büyük ihtimalle Pazartesi günü çalışmalar başlayacak." dedi.

OLAY

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yapmış, çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.