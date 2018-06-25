Turuncuya çalan sarı rengi ve hafif ekşimsi tadı ile kayısı reçeli kış boyunca sofranızdan kayısıyı eksik etmemenin en iyi yolu. Kayısı reçeli yapımdaki en önemli noktalar diğer reçellerde olduğu gibi püf noktalardır. En güzel kayısı reçelini yapabilmek için püf noktaları bilmelisiniz. İşte kayısı reçeli yapımının püf noktaları ve kayısı reçeli tarifi…

KAYISI REÇELİ PÜF NOKTALARI

Kayısı reçeli yapımındaki ilk adım kayısı alımıdır. Kayısıların kokulu olması reçel yapımında önem arz eder. Ayrıca çok yumuşamamış ama çok da sert olmayan kayısıları tercih etmelisiniz. Kayısı reçelini kaynatırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka tahta kaşık yardımı ile çöpe atmalısınız. Son olarak da reçelinizi soğukken kavanozlara doldurmayı ve ağızlarını sıkıca kapatmayı unutmayın.

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

2 kilo kayısı

2 kilo şeker

Yarım tatlı kaşığı limon tozu

Nasıl yapılır?

Kayısıları yıkıyarak tarife başlıyoruz. Reçel yapımına bir gece önceden başlamanız gerektiğini unutmayın. Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp dilediğiniz büyüklükte doğrayın ve derin bir tencereye atın. Tenceredeki kayısıların üzerine 1 kilo şekeri de döküp kapağını kapatın. Sabaha kadar beklemeye alın. Sabah bekleyip şekerlenir özünü çıkaran kayısıları ocağa alın. Kayısı reçeliniz yaklaşık 45 dakika kadar pişecek. Pişerken üzerinde oluşan köpükleri ekşime yapmasın dile kaşıkla alıp atın. Kaynayan reçelinizi ocaktan almadan 10 dakika önce limon tuzunuzu ekleyin. Reçeliniz yoğunlaştıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan reçelleri kavanozlara alıp ağzını sıkıca kapatın. Böylece ömrü daha uzun olacak. Afiyet olsun.