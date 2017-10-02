Kayıt Dışı 3. bölüm fragmanında Adnan Ali Kemal'i köşeye sıkıştırıyor

Kayıt Dışı 3. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Adnan, Ali Kemal'i köşeye sıkıştırıp dengesini bozabilecek mi? Ekrem, kayıp kuryeyi bulması için Ali Kemal'e görev verir. İşte Kayıt Dışı 3. bölüm fragmanı ve özeti...

KAYIT DIŞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kayıt Dışı 3. bölüm ile akşam izleyici karşısında olacak. Adnan, Ali Kemal'in dengesini bozmak için birçok plan kurup uygulasa bile izlediği görüntüler onu daha da çok öfkelendirir. Belçika' dan gelen elmasların sahibi Ekrem'i kayıp kuryeyiş bulması için sıkıştırır. Ekrem ise kayıp kuryeyi bulmak için Ali Kemal'i görevlendirir. Ali Kemal, Zeynep'i kendine aşık etmesi için küçük romantik oyunlar oynar. Ali Kemal kendi kaçırdığı elmasları Ekrem'e kendi teslim etmektedir. Ancak gerçek kuryeyi götüremeyeceği için başkasını bulması gerekir. Esra'nın eşinin yoğun çalışma hayatı memnuniyetsizliği ile Ali Kemal'in söyledikleri şüphe uyandırır.

Esra Ali Kemal'in kendisini aldattığını düşünür. Mesai arkadaşı Feridun'la görevde bulunan Suat kendisini hiç ummadığı zaman rüşvet batağı içinde bulur. İnci ve Burak ilişkisini kıskanan Tuğba, İnci'ye büyük bir kötülük yapar. Bir akşam ağzı yüzü kanlar içinde Nejat'ın saz atölyesine gelir. Tedavi için gelen Zeynep, Ali Kemal'in kardeşiyle yakından tanışmasına vesile olur. Ali Kemal kendisine verilen kurye görevini yapmak zorundadır. Büyük risk alan Ali Kemal, Çavuş'u Belçika'ya kurye olarak gönderir. Ali Kemal işler yoldan çıkınca ciddi bir karar vermek zorundadır.

KAYIT DIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

12 yaşındaydı Ali Kemal kardeşleriyle yetimhaneye bırakıldığında, o yüzden kim olduğunu ve nereden geldiğini hiç unutmadı. Ülkesi,onu, karanlık bir imparatorluğu yıkmakla görevlendirdi. Bu zorlu görevdeki bütün kartlar, tatlı bir sürprizle, yeniden dağıtılacaktı. Ama Ali Kemal buna hazır mıydı?

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Kendini insanlara yardım etmeye adamış idealist bir doktor Zeynep. Hayatının en korkutucu anı, hayatının dönüm noktası mı olacak yoksa hayatı allak bullak mı olacak?

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Esra, genç yaşta aşık olduğu Ali Kemal ile evlenmiş ve ondan bir de kızı olmuştur. Hisleri onu bir gün Ali Kemal’in hayatına daha yakından bakmaya itecek ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Ülkeler arası para akışına etki ederek insanların hayatını değiştirebilen bir adam…. Herkesin bir sırrı vardır ama Ekrem Tanöz’ün ulaşamayacağı bir sır yoktur.

Burak Yamantürk (Arda)

Kadınların hayır diyemediği, yakışıklı, dilbaz bir serseri. Zengin kadınları dolandırarak geçimini sağlayan Arda’nın hayatı, bir gün tahmin etmediği şekilde değişecek, göreceksiniz.

Müge Boz (İdil)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

Ali Kemal ve Esra’nın kızı. Okulunda parmakla gösterilen, deli dolu, şımarık bir kız.

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Hayatın ona tattırdığı acılar karşısında müziğe sarılan Nejat, sessiz, kendi halinde yaşayan bir adam. Bir gün, Saz atölyesine saklanmış Tıfıl’ı bulması, onun için yepyeni bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Ağabeylerinin gözbebeği. Onun için her şeyi yapabilecek iki ağabeyiyle birlikte yetimhanede büyümüş, okumuş, avukat olmuş kendi ayakları üstünde duran güçlü bir kadın.

Kadim Yaşar (Çavuş)

Yolunu Ali Kemal’in yoluna adamış,mermiden sakınmayan, asker emeklisi bir adam. Hiç evlenmemiş. Kimi zaman ekibin yumruğu, kimi zamansa neşe kaynağı olmuştur.

Nur Sürer (Melek Hanım)

Ömrünü ülkesine adamış bir kadın. Bu yoldaki tek güvenebileceği kişi ise Ali Kemal. Birlikte başarabilecekler mi?

Tugay Mercan (Benjamin (Adnan)

Para için her şeyi yapabilecek tehlikeli bir adam. Sadece para için değil, Zeynep içinde.

Ali Düşenkalkar (Sabri (Terzi)

Diğeri gibi yalnızca insanların bedenlerini değil, günahlarını da örtmekle ilgilenen bir terzi. Altın İğne’nin başındaki adam, her şeyi bilen bir kara kutu.