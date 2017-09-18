Kayıt Dışı saat kaçta? Kayıt Dışı dizisi hangi kanalda? Kayıt Dışı oyuncuları

Başrollerini Erkan Petekkaya, Songğl Öden, Dolunay Soysert ve Uğur Polat'ın paylaştığı yeni dizi Kayıt Dışı bu akşam seyirciyle buluşacak. Uluslararası bağlantıları olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmiş bir istihbarat ajanı olan Ali Kemal'in hikayesini konu edinen Kayıt Dışı merakla bekleniyor. Peki, Kayıt Dışı oyuncuları kimler? İşte Kayıt Dışı oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı...

KAYIT DIŞI 1. BÖLÜM FRAGMANI

Fox TV'nin yeni dizisi Kayıt Dışı 1. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. İşte Kayıt Dışı 1. bölüm fragmanı;

KAYIT DIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

12 yaşındaydı Ali Kemal kardeşleriyle yetimhaneye bırakıldığında, o yüzden kim olduğunu ve nereden geldiğini hiç unutmadı. Ülkesi,onu, karanlık bir imparatorluğu yıkmakla görevlendirdi. Bu zorlu görevdeki bütün kartlar, tatlı bir sürprizle, yeniden dağıtılacaktı. Ama Ali Kemal buna hazır mıydı?

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Kendini insanlara yardım etmeye adamış idealist bir doktor Zeynep. Hayatının en korkutucu anı, hayatının dönüm noktası mı olacak yoksa hayatı allak bullak mı olacak?

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Esra, genç yaşta aşık olduğu Ali Kemal ile evlenmiş ve ondan bir de kızı olmuştur. Hisleri onu bir gün Ali Kemal’in hayatına daha yakından bakmaya itecek ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Ülkeler arası para akışına etki ederek insanların hayatını değiştirebilen bir adam…. Herkesin bir sırrı vardır ama Ekrem Tanöz’ün ulaşamayacağı bir sır yoktur.

Burak Yamantürk (Arda)

Kadınların hayır diyemediği, yakışıklı, dilbaz bir serseri. Zengin kadınları dolandırarak geçimini sağlayan Arda’nın hayatı, bir gün tahmin etmediği şekilde değişecek, göreceksiniz..

Müge Boz (İdil)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

Ali Kemal ve Esra’nın kızı. Okulunda parmakla gösterilen, deli dolu, şımarık bir kız.

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Hayatın ona tattırdığı acılar karşısında müziğe sarılan Nejat, sessiz, kendi halinde yaşayan bir adam. Bir gün, Saz atölyesine saklanmış Tıfıl’ı bulması, onun için yepyeni bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Ağabeylerinin gözbebeği. Onun için her şeyi yapabilecek iki ağabeyiyle birlikte yetimhanede büyümüş, okumuş, avukat olmuş kendi ayakları üstünde duran güçlü bir kadın.

Kadim Yaşar (Çavuş)

Yolunu Ali Kemal’in yoluna adamış,mermiden sakınmayan, asker emeklisi bir adam. Hiç evlenmemiş. Kimi zaman ekibin yumruğu, kimi zamansa neşe kaynağı olmuştur.

Nur Sürer (Melek Hanım)

Ömrünü ülkesine adamış bir kadın. Bu yoldaki tek güvenebileceği kişi ise Ali Kemal. Birlikte başarabilecekler mi?

Tugay Mercan (Benjamin (Adnan))

Para için her şeyi yapabilecek tehlikeli bir adam. Sadece para için değil, Zeynep içinde...

Ali Düşenkalkar (Sabri (Terzi))

Diğeri gibi yalnızca insanların bedenlerini değil, günahlarını da örtmekle ilgilenen bir terzi. Altın İğne’nin başındaki adam, her şeyi bilen bir kara kutu.

Kayıt Dışı oyuncuları

Kayıt Dışı saat kaçta?

kayıt dışı

Kayıt Dışı hangi kanalda