Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat, Müge Boz ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi, 3. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin 3. bölümünü izleyemeyen takipçileri, merakla "Kayıtdışı 3. bölümde neler yaşandı?" ve "Kayıtdışı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı. Peki Kayıtdışı 3. bölümde neler yaşandı? Kayıtdışı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KAYITDIŞI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayıtdışı dizisinin dün akşam ekrana gelen 3. bölümünde;

Adnan, Ali Kemal’i alt etmek için, eline geçen büyük fırsatı kullanamasa da, izlediği görüntüler onu çok daha tehlikeli bir düşman konumuna getirir. Belçika’dan gelen elmasların sahibi Ekrem’i tehdit etmekte ve kuryesinin bulunması için Ekrem’i sıkıştırmaktadır.

Ekrem kayıp kuryeyi bulması için Ali Kemal’i görevlendirir. Ali Kemal Zeynep’i kendine aşık etmek için hakkında araştırma yapmakta ve onun sempatisini kazanacak küçük romantik oyunlar oynamaktadır. Ali Kemal kendi kaçırdığı kuryeyi elmaslarla birlikte Ekrem’e teslim etmek zorundadır. Ancak gerçek kuryeyi götüremeyeceği için başkasını bulması gerekmektedir. Esra’nın, kocasının yoğun çalışma hayatına olan memnuniyetsizliği Ali Kemal’in söylediği basit bir yalan yüzünden şüpheye dönüşür.

Esra, Ali Kemal’in kendisini aldattığını düşünmeye başlamıştır. Mesai arkadaşı Feridun’la bir görevde olan Suat, kendisini hiç ummadığı bir anda bir rüşvet ağının içinde bulur. İnci ve Burak arasında başlayan ilişkiyi kıskanan Tuğba ise boyundan büyük bir işe kalkışıp İnci’ye telafisi zor bir kötülük yapar. Tıfıl bir akşam ağzı yüzü kanlar içerisinde Nejat’ın saz atölyesine gelir.

Bu durum, Tıfıl’ı tedavi etmek için gelen Zeynep’in, Ali Kemal’in kardeşiyle tanışmasına ve onu daha yakından tanımasına vesile olur. Ali Kemal kendisine verilen kuryeyi bulma görevini yapmak zorundadır. Büyük bir risk alıp Çavuş’u Belçikalı kurye olarak Ekrem’in önüne götürmeye karar veren Ali Kemal, olaylar çığırından çıkınca çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır...

KAYITDIŞI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat, Müge Boz ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi, 3. bölümüyle dün akşam izleyenlerle buluştu.

Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler merakla "Kayıtdışı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırmaya başladı. Kayıtdışı dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

KAYIT DIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Burak Yamantürk (Arda)

Müge Boz (İdil)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)



İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Kadim Yaşar (Çavuş)

Nur Sürer (Melek Hanım)

Tugay Mercan (Benjamin - Adnan)

Ali Düşenkalkar (Sabri - Terzi)

kayıtdışı

Kayıtdışı 3. bölüm

Kayıtdışı 4. bölüm fragmanı

Kayıtdışı oyuncuları