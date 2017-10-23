Başrollerini Erkan Petekkaya, Songül Öden, Uğur Polat, Tugay Mercan ve Müge Boz'un paylaştığı Kayıtdışı bu akşam 6. bölümü ile seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizler bekliyor. İşte Kayıtdışı 6. bölüm fragmanı ve özeti...

KAYITDIŞI 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendi isteği dışında akıl hastanesinden çıkarılan Orhan, Ali Kemal ve Zeynep’i kaçırır. Onları götürdüğü eve kurduğu tuzakların sonu ölüm ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. Ekip, Ali Kemal’e ulaşamayınca, onları aramaya koyulur. Melek, Ekrem’e karşı düzenlediği operasyonda büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu başarısız operasyon sonrası, üstlerinden gelen kararlar onu daha da köşeye sıkıştıracaktır. İlaç ve silahların sevkiyatını başarılı bir şekilde tamamlamış Ekrem’in keyfi yerindedir ama bu keyif, Zeynep’in kaçırıldığı haberiyle yerini tekrardan sıkıntıya bırakır.

Ekrem, Zeynep ve Ali Kemal’i bulması için, Adnan’ı görevlendirir. Adnan, onları bulmak için, Orhan’ın hazırladığı tuzaklı evlere girip çıkmak zorunda kalacaktır. Cafer ve arkadaşları tarafından öldüresiye dövülen Nejat ise, bütün bunlar olurken, hastanede yaşam savaşı vermektedir.

Kayıtdışı yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de FOX'ta!

KAYITDIŞI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ekrem'in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibi büyük sürprizlerle karşı karşıya kalacak. Ulaştıkları isim akılhastanesinde yatmaktadır. Onu akılhastanesinden sessiz sedasız çıkarmak Ali Kemal ve ekibi için hiçde kolay olmayacaktır. Ekrem evinin başkaları tarafından dinlendiğini fark eder. Dinleyen kişilere hain bir tuzak hazırlar. Ekrem'e büyük bir operasyon düzenleyen Melek, kendisi için kurulan tuzağa gitgide yakınlaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç fabrikasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir.

Bu şüphenin peşinde giden Zeynep, tehlikeli bir olayın içinde bulur kendini. Ona yardım etmek isteyen Ali Kemal'i ise daha da farklı tehlikeler bekler.

KAYITDIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Burak Yamantürk (Arda)

Müge Boz (İdil)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Kadim Yaşar (Çavuş)

Nur Sürer (Melek Hanım)

Tugay Mercan (Benjamin - Adnan)

Ali Düşenkalkar (Sabri - Terzi)

kayıtdışı

Kayıtdışı 6. bölüm

Kayıtdışı yeni bölüm fragmanı