Başrollerini Erkan Petekkaya, Songül Öden, Uğur Polat, Tugay Mercan ve Müge Boz'un paylaştığı Kayıtdışı bu akşam 7. bölümü ile seyirciyle buluşacak. Yeni bölümde Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizler bekliyor. İşte Kayıtdışı 7. bölüm fragmanı ve özeti...

KAYITDIŞI 7.BÖLÜM: NEJAT KOMADAN ÇIKABİLECEK Mİ?

Nejat’ın yoğun bakımda olduğu haberiyle dünyası yıkılan Ali Kemal’e, bir darbe de Esra’dan gelir. Onun hakkında öğrendiği sır, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına götürür. Ekip, Nejat’ın intikamını almak için Cafer’in peşine düşer. Zeynep, anne ve babasının sır ölümünü aydınlatmaya kararlıdır. Bu konuda, belki de güvenebileceği tek kişi olan Ali Kemal’den yardım ister.

Orhan, Melek’e sürpriz bir teklifte bulunur. Başarısız geçen operasyon sonrası açığa alınan Melek’in, ona güvenmekten başka çaresi yoktur. Orhan’ın ortaya çıkmasıyla uykuları kaçan Ekrem, sinsice bir plan yapar ve Orhan’ı yok etmesi için Adnan’ı görevlendirir. Adnan, peşine düştüğü adamın babası olduğundan habersizdir. Ali Kemal ise, Orhan’ın, Ekrem’in bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilmek için eline geçen en büyük fırsat olduğunun farkındadır ve onlardan önce Orhan’a ulaşmak için elinden gelen herşeyi yapacaktır.

Kayıtdışı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

KAYITDIŞI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kendi isteği dışında akıl hastanesinden çıkarılan Orhan, Ali Kemal ve Zeynep’i kaçırır. Onları götürdüğü eve kurduğu tuzakların sonu ölüm ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. Ekip, Ali Kemal’e ulaşamayınca, onları aramaya koyulur. Melek, Ekrem’e karşı düzenlediği operasyonda büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu başarısız operasyon sonrası, üstlerinden gelen kararlar onu daha da köşeye sıkıştıracaktır. İlaç ve silahların sevkiyatını başarılı bir şekilde tamamlamış Ekrem’in keyfi yerindedir ama bu keyif, Zeynep’in kaçırıldığı haberiyle yerini tekrardan sıkıntıya bırakır.

Ekrem, Zeynep ve Ali Kemal’i bulması için, Adnan’ı görevlendirir. Adnan, onları bulmak için, Orhan’ın hazırladığı tuzaklı evlere girip çıkmak zorunda kalacaktır. Cafer ve arkadaşları tarafından öldüresiye dövülen Nejat ise, bütün bunlar olurken, hastanede yaşam savaşı vermektedir.

KAYITDIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Burak Yamantürk (Arda)

Müge Boz (İdil)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Kadim Yaşar (Çavuş)

Nur Sürer (Melek Hanım)

Tugay Mercan (Benjamin - Adnan)

Ali Düşenkalkar (Sabri - Terzi)

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Kayıtdışı 7. bölüm