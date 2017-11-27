Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat, Burak Yamantürk, Müge Boz, İpek Filiz Yazıcı ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi bilindiği üzere iki haftadır ekrana gelmiyordu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için üzen haber geldi. Peki Kayıtdışı final mi yapıyor? Kayıtdışı bitiyor mu? İşte detaylar...

KAYITDIŞI FİNAL YAPIYOR!

Kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Kayıtdışı dizisi, bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin iki haftadır yayınlanmayan sekizinci bölümünü merakla bekleyen izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını da araştırıyor.

Kayıtdışı'nın bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümünde;

Ali Kemal’in etrafını saran ihanet perdesi sonuna kadar açılıyor: uğruna ömrünü adadığı ailesi ve görevi arasında iyice sıkışan Ali Kemal’in gerçekleri öğrenmesinin bedeli ağır olacak. Esra’ya gelen paranın izini süren Ali Kemal, karısı bildiği kadının Melek tarafından görev icabı kendisiyle evlendirildiğini öğrenir ve Esra ile yollarını ayırır.

Ali Kemal’in evli olduğunu öğrenen Zeynep, Ali Kemal’den uzak durmaya çalışır, ama bu sefer de kader onları bir birine daha da yakınlaştırır. Ali Kemal ve Esra tarafından hayatları ile oynamakla suçlanan Melek, Ekrem’in asıl kimliğini öğrenmesi ile iyice köşeye sıkışır. Melek, son bir fedakârlıkta bulunup kendi canına kıyınca, istihbarattaki görevini Ali Kemal devralır. Takımının yardımı ile Ekrem’in karanlık amel defterini ele geçiren Ali Kemal’in, Ekrem’in ipini çekmesi an meselesidir.

Adnan’a babasını öldürten Ekrem’in ise keyfi yerindedir. Orhan’ın intikamını almaya yemin etmiş Hayati’nin Sabri’den başlayarak etrafa ölüm saçması bile Ekrem’in keyfini kaçırmaz. Sabri yoksa ondan daha da güvenilir ve iş bitirici olan Ali Kemal ve Adnan vardır yanında. Adnan onu büyüten, ona bir hayat veren Ekrem’e mi inanacak yoksa ölmeden önce babası olduğunu söyleyen Orhan delisine mi inanacak? Abisi Ekrem’in karanlık yüzünü ve Ali Kemal’in asıl görevini öğrenen Zeynep ne yapacak?

Evliliğine dair sırrı oraya çıkan Esra, kızına dair acı ve karanlık gerçeği Ali Kemal’den saklayabilecek mi?

KAYITDIŞI NEDEN BİTİYOR?

Bilindiği üzere dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz haftalarda bir kaza geçirmiş ve ayağını kırmıştı. Yaşadağı talihsiz kaza nedeniyle sete gidemeyen ve çekimlere katılamayan Erkan Petekkaya'nın 8. bölümde yeniden dizide olduğu görülüyor.

Ancak dizinin final kararı almasıyla birlikte izleyiciler de dizinin neden bittiğini araştırıyor. Kayıtdışı'nın final yapmasıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

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