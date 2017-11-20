Kayıtdışı neden yok? Kayıtdışı final mi yaptı? Kayıtdışı yeni bölüm ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat, Müge Boz, İpek Filiz Yazıcı ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kayıtdışı dizisi, iki haftadır ekrana gelmiyor. Dizinin takipçileri ise yayınlanmayan Kayıtdışı dizisinin neden ekrana gelmediğini öğrenmek için internet üzerinde "Kayıtdışı neden yok?" diye araştırıyor. Öte yandan sosyal medyada dizinin final yaptığı iddialarını da gören izleyiciler, "Kayıtdışı final mi yaptı?" diye soruyor. Peki Kayıtdışı neden yok? Kayıtdışı final mi yaptı?
Kayıtdışı dizisinin iki haftadır yeni bölümü yayınlanmayınca izleyiciler de merakla dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Kayıtdışı neden yok?" ve "Kayıtdışı final mi yaptı?" aramalarını yapan izleyiciler, sorunun cevabını büyük merakla araştırıyor.
Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Kayıtdışı dizisinin resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile ilgili bir açıklama yapıldı.
— Kayıtdışı (@kayitdisifox) November 6, 2017
Yayınlanan mesajda, "Değerli oyuncumuz Erkan Petekkaya'nın yaşadığı kaza nedeniyle Kayıtdışı'nın yayınına bir süre ara vermek durumundayız. Tüm Kayıtdışı ekibi olarak, yeni bölümlerimizle sizlerle buluşabilmeyi heyecanla bekliyoruz. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
— Kayıtdışı (@kayitdisifox) November 6, 2017
Kayıtdışı dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, bir alışveriş merkezi çıkışı aracına binerken talihsiz bir kaza atlattı. Otomobiline binmek üzereyken ters bir hareketle ayağını burkan Petekkaya soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun ayağının kırıldığı öğrenildi. Ayağı alçıya alınan Petekkaya bir süre setlerden uzak kalacak.
Kayıtdışı dizisinin ekrana gelen 7. bölümünde;
Nejat’ın yoğun bakımda olduğu haberiyle dünyası başına yıkılan Ali Kemal’e, bir darbe de Esra’dan gelecek, onun hakkında öğrendiği sır, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirecektir. Ekip, Nejat’ın intikamını almak için Cafer’in peşine düşer. Zeynep, anne ve babasının sır ölümünü aydınlatmaya kararlıdır.
Bu konuda, belki de güvenebileceği tek kişi olan Ali Kemal’den yardım ister. Orhan, Melek’e sürpriz bir teklifte bulunur. Başarısız geçen operasyon sonrası açığa alınan Melek’in, ona güvenmekten başka çaresi kalmamıştır. Orhan’ın ortaya çıkmasıyla uykuları kaçan Ekrem, sinsice bir plan yapar ve Orhan’ı yok etmesi için Adnan’ı görevlendirir.
Adnan, peşine düştüğü adamın babası olduğundan habersiz işe koyulur. Ali Kemal ise, Orhan’ın, Ekrem’in bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilmek için eline geçen en büyük fırsat olduğunun farkındadır ve onlardan önce Orhan’a ulaşmak için elinden geleni yapacaktır...
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