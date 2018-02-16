Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD’li hukuk firmasının sağlıklı bir iletişimle çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Halkbank yetkilisi Hakan Atilla bu yılın başında, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle yargılandığı davada kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce kesilen para cezaları Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yarattı.

Halkbank geçen ay ABD’li bir hukuk firması ile anlaşarak ABD’li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti. ‘Kayıtlarımızı hukuk firmasına gönüllü açtık’ Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD’li hukuk firmasının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Gönüllü olarak kayıtlarımızı açtık” diye konuştu

100 MİLYON TL'LİK İHRAÇ

Halk Yatırım aracılığıyla “İlk GYO Sukuk İhracı”nı gerçekleştiren Halk GYO’nun 100 milyon liralık ihracının gong töreni, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil, Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sukuk ihracı yapıldı

Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Arslan, bankanın finansal sonuçlarını anımsatarak, banka olarak, tüm faaliyet alanlarında Türkiye ekonomisinin en önemli destekçilerinden biri olduklarını söyledi. Sukuk ihracına ilişkin olarak Arslan, “Bu ihraç, iki başlıkta ilk olma özelliği taşıyor. Kira sertifikası ihracımız, gayrimenkul sektöründe bir ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği de, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama şirketimizin de ilk ihracı özelliği taşıması. Bu şirketimiz aracılığı ile buna benzer ürünler geliştirmeye önümüzdeki dönemde devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de hem genel maliyetlerin aşağı çekilmesi hem de sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak için bir adım attıklarını bildiren Arslan, 100 milyonluk bir ihraç olduğunu, buradan sağlanan kaynakla Halk GYO’nun İstanbul Finans Merkezi’nde devam eden projelerine finansman sağlanmış olacağını aktardı.

Yıldız Holding kredisi yönetilebilir

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere eden Yıldız Holding’in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili şirketin açıklamalarının dikkate alınmasında fayda olduğunu belirten Arslan, söz konusu kredinin yönetilebilecek bir iş olduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti. Arslan “Görüşmeler devam ediyor. Detayları arkadaşlar çalışıyor, bir konsensüs sağlandığında zannediyorum şirket tarafından bir açıklama yapılır” diye konuştu. Yıldız Holding açıklamasında kredi yapılandırılması konusunda bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilmişti.