Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD’li hukuk firmasının sağlıklı bir iletişimle çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Halkbank yetkilisi Hakan Atilla bu yılın başında, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle yargılandığı davada kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce kesilen para cezaları Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yarattı.
Halkbank geçen ay ABD’li bir hukuk firması ile anlaşarak ABD’li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti. ‘Kayıtlarımızı hukuk firmasına gönüllü açtık’ Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD’li hukuk firmasının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Gönüllü olarak kayıtlarımızı açtık” diye konuştu
100 MİLYON TL'LİK İHRAÇ
Halk Yatırım aracılığıyla “İlk GYO Sukuk İhracı”nı gerçekleştiren Halk GYO’nun 100 milyon liralık ihracının gong töreni, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil, Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer ve Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye’nin ilk gayrimenkul sukuk ihracı yapıldı
Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Arslan, bankanın finansal sonuçlarını anımsatarak, banka olarak, tüm faaliyet alanlarında Türkiye ekonomisinin en önemli destekçilerinden biri olduklarını söyledi. Sukuk ihracına ilişkin olarak Arslan, “Bu ihraç, iki başlıkta ilk olma özelliği taşıyor. Kira sertifikası ihracımız, gayrimenkul sektöründe bir ilktir. Bu işlemin bir diğer özelliği de, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama şirketimizin de ilk ihracı özelliği taşıması. Bu şirketimiz aracılığı ile buna benzer ürünler geliştirmeye önümüzdeki dönemde devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de hem genel maliyetlerin aşağı çekilmesi hem de sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak için bir adım attıklarını bildiren Arslan, 100 milyonluk bir ihraç olduğunu, buradan sağlanan kaynakla Halk GYO’nun İstanbul Finans Merkezi’nde devam eden projelerine finansman sağlanmış olacağını aktardı.
Yıldız Holding kredisi yönetilebilir
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere eden Yıldız Holding’in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili şirketin açıklamalarının dikkate alınmasında fayda olduğunu belirten Arslan, söz konusu kredinin yönetilebilecek bir iş olduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti. Arslan “Görüşmeler devam ediyor. Detayları arkadaşlar çalışıyor, bir konsensüs sağlandığında zannediyorum şirket tarafından bir açıklama yapılır” diye konuştu. Yıldız Holding açıklamasında kredi yapılandırılması konusunda bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.