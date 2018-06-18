Kaymakamlık Sınavı 2018 başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ilan edildi. Kaymakam adaylarının nefeslerini tutarak ilan edilmesini beklediği Kaymakamlık Sınavı 2018 tarihlerini sizler için haberimizde derledik.

KAYMAKAMLIK SINAVI 2018 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ilan edilen Kaymakamlık sınavı 2018 başvuru ve sınav tarihleri şöyle:

Başvuru tarihleri:

05.07.2018

12.07.2018

Sınav tarihi:

02.09.2018

Sınav sonuç tarihi:

27.09.2018

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

5 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında başvuruların alındığı ve 2 Eylül günü yapılacak Kaymakalmlık Sınavı 2018 ile ilgili Kaymakam adaylarının merakla beklediği bir diğer tarih ise Geç Başvuru tarihleri. Ancak ÖSYM'nin resmi internet sitesinde Geç Başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir bilgi yer almıyor.

SINAV GİRİŞ BELGELESİ ÖSYM'DEN ALINACAK

Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecekler. AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak olan adaylar, bu sayfa üzerinden sınav giriş belgelerini yazdırabilecekler.

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