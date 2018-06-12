Kaymakamlık sınavı, sınava katılmak isteyen adayların gündeminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Kaymakamlık sınavının başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, Kaymakamlık sınavı başvuru ne zaman başlayacak? 2018 Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru için geri sayım başladı. ÖSYM'nin bu sene sınav takviminde yer alan Kaymakamlık sınavının başvuru tarihi belli oldu. Kaymakamlık sınavına başvurular 05 - 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınava başvurular, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Başvurularını tamamlayacak olan adayların katılacağı Kaymakamlık sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Kaymakamlık sınavının başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için sınava başvuru şartları da henüz belli değil.

Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayınlandığı an sınav ile ilgili merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alacak.

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