Kaynak Holding soruşturmasında 59 kişi hakkında tutuklanma talebi

FETÖ'nün finans kaynaklarından Kaynak Holding ve bağlı şirket yöneticileri, çalışan ve ortaklarının da aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "byLock" kullandığı tespit edilen 110 kişi hakkında geçen hafta gözaltı kararı aldı. "FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 110 şüpheliden 59'u yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 59 şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi

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