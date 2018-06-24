Kayseri 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kayseri Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kayseri sonuçları gelmeye başladı… Kayseri il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.74 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 76.1 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kayseri sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 444.685 oyla yüzde 71.31 - Muharrem İnce: 110.751 oyla yüzde 17.76 - Meral Akşener: 55.310 oyla yüzde 8.87 - Temel Karamollaoğlu: 7.013 oyla yüzde 1.12 - Selahattin Demirtaş: 4.895 oyla yüzde 0.79 - Doğu Perinçek: 901 oyla yüzde 0.14 oy aldı.



24 Haziran Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 444.685 oyla yüzde 71.31Muharrem İnce: 110.751 oyla yüzde 17.76Meral Akşener: 55.310 oyla yüzde 8.87Temel Karamollaoğlu: 7.013 oyla yüzde 1.12Selahattin Demirtaş: 4.895 oyla yüzde 0.79Doğu Perinçek: 901 oyla yüzde 0.14

Genel seçime yüzde 90.25 oranında katılımın sağlandığı Kayseri il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 69.6 oranında açıldı. Kayseri 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 416.059 oyla yüzde 73.26 - Millet İttifakı: 135.381 oyla yüzde 23.84 oranında oy aldı. Yine, Kayseri 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 293.881 oyla yüzde 51.75 - MHP: 122.178 oyla yüzde 21.51 - CHP: 65.310 oyla yüzde 11.50 - İYİ Parti: 60.347 oyla yüzde 10.63 - HDP: 9.843 oyla yüzde 1.73 - SP: 9.724 oyla yüzde 1.71 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla Kayseri 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 416.059 oyla yüzde 73.26Millet İttifakı: 135.381 oyla yüzde 23.84AK Parti: 293.881 oyla yüzde 51.75MHP: 122.178 oyla yüzde 21.51CHP: 65.310 oyla yüzde 11.50İYİ Parti: 60.347 oyla yüzde 10.63HDP: 9.843 oyla yüzde 1.73SP: 9.724 oyla yüzde 1.7116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…