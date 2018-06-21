AK Partini'nin Kayseri milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Kayseri AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Kayseri AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları
KAYSERİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
S. NO
|
ADI
|
ADALET VE
SOYADI
|
KALKINMA PARTİSİ
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
MEHMET
|
ÖZHASEKİ
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
2
|
MUSTAFA
|
ELİTAŞ
|
YÜKSEK
|
MUHASEBECİ
|
3
|
TANER
|
YILDIZ
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS / MİMAR
|
4
|
İSMAİL EMRAH
|
KARAYEL
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
5
|
İSMAİL
|
TAMER
|
YÜKSEK
|
DOKTOR
|
6
|
HÜLYA
|
NERGİS
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
|
7
|
SAMİ
|
DEDEOĞLU
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS / MİMAR
|
8
|
ALİ
|
SARAÇOĞLU
|
ORTA
|
SERBEST/ÖZEL
|
9
|
TUĞBA
|
YÖRÜK ÖZTÜRK
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
10
|
ALİ
|
EKŞİ
|
YÜKSEK
|
YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
AK Partili Yıldız: Ak Parti'nin oy oranı yüzde 54-56 bandında
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anketlerde Ak Parti'nin oy oranının 54-56 bandında olduğunu, partisinin birinci turda işi bitireceğini söyledi.
Ak Parti'den tekrar aday olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, alım gücünün arttığını kaydederek, "Şimdi bunun daha iyisi olmaz mı, asgari ücretin daha iyisi olmaz mı, döviz değerleri daha iyi olmaz mı? Tabi ki daha iyi olabilir, ama bu Türkiye´nin imkânlarıyla, şartlarıyla beraber değerlendirilmeli" dedi.
Ak Parti´nin Kayseri milletvekili aday listesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yıldız, şöyle konuştu:
"Ben her seçimde kendimden daha iyi olduğuna inandığım 3 ismi, sürekli Başbakanımıza verdim. Siyasi etik gereği yapılması lazım gelen bir davranış olduğu için verdim. Sırf bugün değil, geçmişteki bütün seçimler için verdim. Çünkü biz, yani ben bulunmaz Bursa kumaşı mıyım? Olmazsam burası olmaz diyen bir anlayış içerisinde değiliz. 2002´de seçildikten sonra ilk beş yıllık dönemde 168 tane arkadaşımız bir sonraki milletvekilliğine geçmedi. İlla eksisi olduğu için değil değişim. En son döneme 21 kişi kaldı. 2002´den başlayıp sürekli bulunan 10 kişi kalmış ve içlerinden bir tanesi de biziz. Dolayısıyla yani isimlerin direk belirleyici olsun diye bir kaygımız yok. Ben kendi üzerime düşen görev gereği başkasına işaret etmem lazım."
'BİRİNCİ TURDA SEÇİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik de tahminini açıklayan Yıldız, "Kayseri´de yüzde 70´in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Türkiye genelinde de yapılan anketlerde 54-56 bandında olduğunu 3 ayrı ankette söylediler. Ben birinci turda seçimin biteceğine inanıyor ve düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.