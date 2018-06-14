kayseri ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kayseri için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KAYSERİ RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kayseri'de Ramazan Bayram Namazı Saati: 05.57

KASTAMONU İLÇLERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

KASTAMONU 5:57 ABANA 5:54 AĞLI 5:57 ARAÇ 5:59 AZDAVAY 5:58 BOZKURT-KST 5:54 CİDE 5:58 ÇATALZEYTİN 5:53 DADAY 5:58 DOĞANYURT 5:56 DEVREKANİ 5:56 HANÖNÜ 5:53 İHSANGAZİ 5:58 İNEBOLU 5:55 KÜRE 5:56 PINARBAŞI-KST 5:59 SEYDİLER 5:56 ŞENPAZAR 5:58 TAŞKÖPRÜ 5:55 TOSYA 5:57

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

• Erken kalkmak

• Gusletmek

• Misvak kullanmak

• Güzel koku sürünmek

• Yüzük takmak

• Bayram namazına giderken (sayıca tek olarak, 1,3,5 gibi) hurma yemek

• Bayram namazına yaya olarak gitmek

• Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklıyollardan gitmek

• Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

• Fıtr sadakası vermek

• Akrabaları ziyaret etmek

• Büyükleri ziyaret etmek (ilim öğrenilen kişiler, manen büyük kimseler gibi)

• Yaşlıları ziyaret etmek

• Kabir ziyaretinde bulunmak

• Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

• Dargınlıkların giderilmesi

• Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

KASTAMONU BELEDİYESİ BAYRAMA HAZIR

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların bayram süresince herhangi bir aksilik yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirleri aldı.

Kastamonu Belediyesi’nin bayram süresince icapçı ve nöbetçi listelerinin oluşturulduğunu dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ramazan Bayramımız ile alakalı her türlü hazırlığımızı tamamladık. Bayram süresince tüm birimlerimiz göreve hazır halde konuşlandırılmıştır. Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Mezarlıklar Şefliğimiz nöbetçi ve icapçı listelerini oluşturmuştur.

Bayram öncesi ve bayram süresince görev yapacak olan personellerimiz her hangi bir aksama yaşanmamasını sağlayacaklardır. Bu vesile ile mübarek Ramazan Bayramı’nın İslam Alemi’nin birliğine, beraberliğine, dostluğuna ve kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını umutlarımızı yeşertmesini diliyorum” dedi.



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