Kayseri'de Cuma namazı saat kaçta? sorusu Cuma namazı için camileri dolduracak Kayserililer tarafından soruluyor. Kayseri Cuma namazı saati ve haftalık ezan vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alıyor. İşte detaylar...

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet işleri Başkanlığı Kayseri için Cuma namazı saatini 12.49 olarak belirledi. Kayseri2nin haftalık namaz vakitleri şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 06 Temmuz 2018 Cuma 03:23 05:12 12:49 16:42 20:13 21:54 07 Temmuz 2018 Cumartesi 03:24 05:13 12:49 16:42 20:13 21:54 08 Temmuz 2018 Pazar 03:25 05:14 12:49 16:42 20:13 21:53 09 Temmuz 2018 Pazartesi 03:26 05:14 12:49 16:43 20:12 21:53 10 Temmuz 2018 Salı 03:27 05:15 12:49 16:43 20:12 21:52 11 Temmuz 2018 Çarşamba 03:28 05:15 12:50 16:43 20:12 21:51 12 Temmuz 2018 Perşembe 03:29 05:16 12:50 16:43 20:11 21:51 CUMA NAMAZI

Cuma namazı, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş, öğle vakti cemaatle kılınması farz olan namazdır. İslam alemi için haftanın en önemli günü cuma günüdür. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde, öğle vaktinde kılınan cuma namazı müslüman alemi için farz kılınmıştır.



Cuma namazı vacib(farz)dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ı ayndır. Herhangi bir özür sebebiyle cuma namazı kaçırılacak olursa, öğle namazı onu telâfi eder. Kur'ân'dan delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Cumua, 62/9)



Ayette ezana, cuma gününe, cuma namazına, cuma namazının farz oluşuna, cuma hutbesine, cuma saatinde alış veriş yapılmaması gerektiğine işaret edilmektedir.



Ayette geçen “el-cumu‘ati” kelimesi, “toplamak, bir araya getirmek” anlamına gelen “cem‘” kökünden türetilmiş bir isimdir. Müslümanlar öğle saatinde camide toplanıp birlikte cuma namazı kıldıkları için Arapların daha önce “arube” dedikleri haftanın bu gününe “cuma günü” denilmiştir.



Hz. Muhammed (S.A.V) cuma gününün faziletini şöyle beyan etmiştir: “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)