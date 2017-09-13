Kayseri'de, asker firarisi olduğu öğrenilen zanlı, yan bakma meselesinden tartıştığı 17 yaşındaki genci göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hava değişimine geldikten sonra asker firarisi olduğu öğrenilen O.A.'nın, 17 yaşındaki M.T.A. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında O.A., 17 yaşındaki M.T.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ağır yaralanan M.T.A.'nın ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sonrasında yapılan çalışmalarda ise asker firarisi olan O.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.