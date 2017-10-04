Kayseri'de 41 yaşındaki adam, kendisine 'İş bul' diyen 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

İHA'nın haberine göre Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G. 72 yaşındaki annesi G. G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine 'İş bul' diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

Olay sonrasında H.G. 155'i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155'in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.'yi gözaltına aldı. 72 yaşında hayatını kaybeden G. G.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yetkililer, gözaltına alınan H.G. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.