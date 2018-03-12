Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bulunan lahitle ilgili gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak kazı yapanlardan K.U., lahitten kralın tacını beklediklerini ama şanslarının olmadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, Kayseri'de 2 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde bulunan Gültepe mahallesinde bir eve düzenledikleri operasyonda lahit buldu. İl protokolünün katılımıyla açılan lahitte, 4 kişilik bir aile mezarı ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada V.U., K.U. ve Ö.D., gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu sırada gazetecilerin 'Kazıdan ne bekliyordunuz?' sorusuna kaçak kazı yapanlardan K.U., "Orayı baştan sona biliyorduk. İskelet çıktı, ne yapalım? Biz kralın tacını bekliyorduk ama şansımız yokmuş" dedi.

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