Kayseri'de, canlı bombalı saldırı davasında 10 tahliye

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında görülen davaya tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Hamit Eroğlu, Hasan Ekici, Hüseyin Polat, Ümit Kepir, Murat Talan, Serkan Ay, Barış Kaya, Fahri Demirbaş, İsmail Hakkı Yıldırımçakar, Mehmet Oluk ve Mehmet Ayaz jandarma eşliğinde hazır bulunurken, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu sanık Kenan Çiçek davanın üçüncü gününde duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar Elzem Şırnak Adana'dan, Hürriyet Yıldırımçakar Van Özalp'ten ve Vasfiye Tekiner ise Diyarbakır'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Ayrıca İshak Özçaktı, Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un ise firari sanıklar arasında yer alıyor. Yakalaması bulunan ve İstanbul Silivri 1 No'lu Cezaevinde kalan tutuklu olan Abdullah Akbıyık duruşmaya katılmadı.
İHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatlarının ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk'un kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanıklar Mehmet Yolcu, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Hasan Ekici, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve Serkan Ay'ın tahliyelerine karar verildi.
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