Kayseri'de öldürdüğü sevgilisinin cesedini gömen sanığa müebbet hapis cezası verildi

Kayseri'de 2 yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Betül Türkmen'i tüfekle öldürüp, araziye gömdüğü cesedin yerini değiştirmek isterken yakalanan 28 yaşındaki E. T.'ye, ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuklu diğer sanıklar; Hasan A. ve Şahin Y.'ye 28'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
DHA'nın haberine göre, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E. T., Hasan A., Şahin Y., tutuksuz sanıklar; Süleyman D., Sami Ç., Musa K. ve öldürülen Betül Türkmen'in kızı 10 yaşındaki G.A., babası Ekrem Türkmen ve annesi Gülten Türkmen hazır bulundu.
"OLAYDAN DOLAYI PİŞMANIM"
E.T. duruşmada son kez yaptığı savunmada, "Olaydan dolayı pişmanım. Affımı önce Allah'tan, sonra'da Betül'ün yakınlarından diliyorum. Özür dilerim" dedi. Diğer tutuklu sanıklar, olayla hiçbir alakalarının olmadığını belirterek tahliye edilmelerini istedi. Öldürülen Betül Türkmen'in annesi Gülten ise, adalete güveninin tam olduğunu belirterek suçlulara en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda kız arkadaşını öldüren ve açtığı çukura gömen E.T.'ye 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'alıkoyma' suçundan 4 yıl, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Hasan A. ve Şahin Y.ye 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25'er yıl, 'alıkoyma' suçundan da 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.
Önceki mahkemede sevgilisini arkadaşının omzuna yasladığı tüfekle vurarak öldüren E.T. savunmasında, "Kah..leri bu dünyada yaşatmayacağız" diyerek öldürdüğünü itiraf etmişti.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
E.T., iddiaya göre sevgilisi Betül Türkmen´i, 30 Ocak 2015 tarihinde götürdüğü Obruk Mahallesi´nde ihanetle suçlayıp tüfekle öldürdü. T., cesedi battaniyeye sararak 40 kilometre uzaktaki boş araziye götürüp gömdü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Betül Türkmen'i öldürdüğünden şüphelendikleri sevgilisi E.T.'yi takip etti. T. polisin, Betül Türkmen´in öldürülmesiyle ilgili yaptığı araştırmayı öğrenince 'uyuşturucu' suçundan girdiği cezaevinden firar ederek 2 yıl önce öldürüp gömdüğü sevgilisinin cesedinin yerini değiştirmek istedi. T. kendisini izleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.