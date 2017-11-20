Kayseri'de öldürdüğü sevgilisinin cesedini gömen sanığa müebbet hapis cezası verildi

Kayseri'de 2 yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Betül Türkmen'i tüfekle öldürüp, araziye gömdüğü cesedin yerini değiştirmek isterken yakalanan 28 yaşındaki E. T.'ye, ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuklu diğer sanıklar; Hasan A. ve Şahin Y.'ye 28'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E. T., Hasan A., Şahin Y., tutuksuz sanıklar; Süleyman D., Sami Ç., Musa K. ve öldürülen Betül Türkmen'in kızı 10 yaşındaki G.A., babası Ekrem Türkmen ve annesi Gülten Türkmen hazır bulundu.

"OLAYDAN DOLAYI PİŞMANIM"

E.T. duruşmada son kez yaptığı savunmada, "Olaydan dolayı pişmanım. Affımı önce Allah'tan, sonra'da Betül'ün yakınlarından diliyorum. Özür dilerim" dedi. Diğer tutuklu sanıklar, olayla hiçbir alakalarının olmadığını belirterek tahliye edilmelerini istedi. Öldürülen Betül Türkmen'in annesi Gülten ise, adalete güveninin tam olduğunu belirterek suçlulara en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda kız arkadaşını öldüren ve açtığı çukura gömen E.T.'ye 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'alıkoyma' suçundan 4 yıl, cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Hasan A. ve Şahin Y.ye 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25'er yıl, 'alıkoyma' suçundan da 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Önceki mahkemede sevgilisini arkadaşının omzuna yasladığı tüfekle vurarak öldüren E.T. savunmasında, "Kah..leri bu dünyada yaşatmayacağız" diyerek öldürdüğünü itiraf etmişti.



OLAY NASIL OLMUŞTU?

E.T., iddiaya göre sevgilisi Betül Türkmen´i, 30 Ocak 2015 tarihinde götürdüğü Obruk Mahallesi´nde ihanetle suçlayıp tüfekle öldürdü. T., cesedi battaniyeye sararak 40 kilometre uzaktaki boş araziye götürüp gömdü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Betül Türkmen'i öldürdüğünden şüphelendikleri sevgilisi E.T.'yi takip etti. T. polisin, Betül Türkmen´in öldürülmesiyle ilgili yaptığı araştırmayı öğrenince 'uyuşturucu' suçundan girdiği cezaevinden firar ederek 2 yıl önce öldürüp gömdüğü sevgilisinin cesedinin yerini değiştirmek istedi. T. kendisini izleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.