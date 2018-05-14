Kayseri'de hareket halindeki bir araç alev topuna döndü. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA'nın edindiği bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen araç bir anda alev aldı. Sürücünün yara almadığı olayda, araç alev topuna döndü. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER