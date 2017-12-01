Kayseri'de 'testereli' cinayetin iddianamesi tamamlandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde Bülent Öztürk'ü boğarak, öldürüp, cesedini elektrikli testereyle 7 parçaya bölmekle suçlanan Gonca Bozoğlu ve cinayeti birlikte işlediği öne sürülen Yusuf Kara hakkındaki iddianame tamamlandı.
Tutuklu sanıklar, 28 Aralık Perşembe günü 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan hakim karşısına çıkacak.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 21 Mayıs'ta Develi ilçesinde meydana geldi. 39 yaşındaki Bülent Öztürk ile 2 yıldır birlikte olan 26 yaşındaki Gonca Bozoğlu, iddiaya göre, iş arkadaşı 28 yaşındaki Yusuf Kara ile de ilişki yaşamaya başladı.
'BANA İŞKENCE YAPIYOR' DEYİNCE, KORKUNÇ PLANI BİRLİKTE HAZIRLADILAR
Bozoğlu, Kara'ya Öztürk'ün kendisine senelerdir işkence yaptığını söyledi. Bunun üzerine Bozoğlu, bir akşam Öztürk'ü birlikte yaşadıkları eve davet etti, sevgilisi Kara'yı da aynı eve gizledi. Öztürk, iddiaya göre, akşam kapıdan eve girdiği sırada Bozoğlu, elindeki demir çubukla Öztürk'ün başına vurdu. Saklandığı yerden çıkan Kara ise elindeki ekmek bıçağını Öztürk'e art arda sapladı. Kanlar içinde kalan Öztürk, yere yığılınca, Bozoğlu, boynuna ip geçirdiği Öztürk'ü boğarak, öldürdü.
ÖLDÜRÜP CESEDİNİ ELEKTRİKLİ TESTEREYLE 7 PARÇAYA AYIRDILAR
Bozoğlu ve Kara, iddiaya göre, Öztürk'ün cesedini çuval ve çarşafla taşıyıp, evin çatı katına çıkardı. Burada elektrikli testereyle cesedi 7 parçaya ayıran iki sevgili, her bir parçayı siyah poşetlere koyup, Kayseri'den kiraladıkları otomobilin bagajına koyarak, boş bir araziye götürdü.
Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ayrıntılı çalışma sonucu cinayetin şüphelisi olarak Gonca Bozoğlu ve Yusuf Kara´yı olayın meydana geldiği evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, öldürülen Bülent Öztürk'e ait kan örnekleri, ceset parçaları ve suç aleti olan kanlı elektrikli testere ele geçirildi. Gözaltına alınan Bozoğlu ve Kara, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yedi ay önce yaşanan cinayetle ilgili ifadesi alınan şüpheli Bozoğlu'nun savcılık ve emniyet sorgusunda cinayeti, yaklaşık 1 senedir birlikte yaşadığı Öztürk'ün kendisine işkence yapması nedeniyle işlediğini anlattığı belirtildi.
İLK MAHKEME, 28 ARALIK'TA
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, yaşanan olayla ilgili iddianame hazırlayarak, mahkemeye teslim etti. Sevgilisini iş arkadaşının yardımı ile öldürdükten sonra elektrikli testere ile 7 parçaya ayıran Gonca Bozoğlu ve Yusuf Kara, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 28 Aralık Perşembe günü Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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