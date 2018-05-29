Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüs alımı için düzenlenen ihaleyi Bozankaya firması kazandı. Yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen elektrikli otobüs ihalesini kazanan firma ile belediye arasında sözleşme imzalandı.
Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 10 adet 18 metrelik tek körüklü otobüs, 8 adet de 25 metrelik çift körüklü yeni nesil SILEO elektrikli otobüs için anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Türkiye'de düzenlenen tüm elektrikli otobüs ihalelerini kazandıklarını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:
"Elektrikli otobüsümüz SILEO'nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye'de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil SILEO, hem çok konforlu hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara kıyasla yüzde 75'e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 kilometreye kadar mesafe kat edilebiliyor. Kayseri halkı eminiz raylı sistem araçlarımızdan sonra elektrikli otobüslerimizle de konforlu seyahatlerinden memnun kalacak."
Açıklamada, otobüslerin özellikleriyle ilgili şu bilgiler verildi:
"Bozankaya tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil SILEO elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik şarjla 400 kilometre mesafeyi kat edebilen yeni SILEO, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor. Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında yeni SILEO yaklaşık 15 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni SILEO bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor."
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