Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 10 dereceye kadar düştü. Düşen hava sıcaklığı ile birlikte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu.

DHA'nın haberine göre; buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Melikgazi Belediyesi harekete geçerek, kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldırımlara halı serdi. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırdı.

Kaldırımların soğuk havalarda kayganlaştığını ifade eden esnaf ve vatandaşlar da, bu uygulamasından dolayı belediyeye teşekkür etti.