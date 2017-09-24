Kayseri Erciyesspor, ekonomik nedenlerle deplasmana gidememe tehlikesiyle karşı karşıya!

2014-15 sezonunda Süper Lig'den, ertesi sezon da TFF 1. Lig'den düşen Kayseri Erciyesspor kötü günler geçiriyor. DHA'da yer alan habere göre iki sezondur maddi imkansızlıklarla boğuşan Kayseri ekibi, 4. haftası geride kalan ligde ilk puanını dün alabildi. Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Kayseri Erciyesspor, 27 Eylül Çarşamba günü oynanması gereken Erokspor deplasmanına ise gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu sezonun 3. haftasında Van Büyükşehir Belediyespor ile oynanması gereken karşılaşma için mazot bulamayan siyah-lacivertliler, Van'a gidememiş ve mücadeleden 3-0'lık hükmen mağlubiyetle ayrılmıştı. Erokspor'la oynanması gereken karşılaşma için de belirsizlik halen sürüyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan teknik direktör Ertuğrul Seçme, yönetimden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını aktardı. "3. haftada Van deplasmanına gidememiştik. İstanbul'da oynayacağımız Erokspor maçına gitmemiz lazım." diyen teknik adam, "Bu gençlerin geleceği var. Erciyesspor, Kayseri şehrinin en marka takımıdır. Lige devam etmesi gerekiyor. Genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması gerekiyor. Onun için şartlar ne olrusa olsun lige devam etmemiz gerekiyor. Ancak buna yönetim kurulumuz karar verecek." ifadelerini kullandı.

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