2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Kayseri ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Kayseri'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Kayseri iftar vakti.



KAYSERİ İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kayseri'de iftar vakti 19:50 olarak yer almakta. Kayseri'de saat 19:50’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

KAYSERİ İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Kayseri yarın gece 2. sahura kalkacak. Kayseri sahur vakti 03:37 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Kayseri'de 03:37 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.



KOCASİNAN'IN İKRAM ÇEŞMESİ RAMAZAN BOYUNCA AKMAYA DEVAM EDECEK



Kocasinan Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesinden, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra limonata ikramı yapılacak.



Kocasinan’ın vazgeçilmez sembolü haline gelen İkram Çeşmesiyle Türkiye’ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Ramazan ayında ise vatandaşlar teravih namazından sonra, her yıl olduğu gibi bu yılda İkram Çeşmesinden limonata içecek. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Kocasinan



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın elinden alıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını belirterek, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle kış aylarında geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise limonata ile hemşehrilerimizin içini serinletiyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan sonrada yine ikram çeşmesinden 7’den 70’e vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız'' ifadelerini kullandı.



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