Kayseri'de 4,5 yıl önce akaryakıt istasyonu çalışanı 48 yaşındaki Selami Çakır'ı sopayla dövüp sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Ocak 2014 tarihinde saat 00.30 sıralarında İncesu ilçesinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli ve poşulu kişiler, burada çalışan 2 çocuk babası Selami Çakır'ı dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, market kasasındaki paraları ve raflardaki sigaraları alarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için o dönem yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için jandarmanın kurduğu özel ekip, Selami Çakır dosyasını yeniden açtı. Özel ekip, 720 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Saraycık ve Tahirini mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda, o dönem yaşları 18 olan O.Ç., Y.B., M.Ç., Ö.B., R.A. ve kız arkadaşları S.Ç. ile A.Ö. gözaltına alındı.



İncesu ilçesi Boğazköprü Jandarma Karakolu'nda sorguları tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 10 saat savcıya ifade veren 7 kişi tutuklama istemi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden O.Ç., Y.B., M.Ç., Ö.B. ve R.A. tutuklandı, S.Ç. ve A.Ö. adlı kadınların ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

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