Kayseri’nin 2018 yılı yatırım bütçesi 1.2 milyar TL

Kayseri’nin kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörü İstanbul’a gelerek, İstanbul’dan ve Bursa’dan acentalar ile bir araya geldi. Kayseri protokolü ve acentaların katılımı ile “Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri Turizm Potansiyeli” konulu toplantı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri Turizm Potansiyelinin son yıllarda dünya çapında gösterdiği yükseliş ivmesi değerlendirilirken, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyanın sayılı kış sporları merkezleri arasına girdiğine vurgu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, “Anadolu’muzun kalbi Kayseri, şehrimizin incisi Erciyes Dağı’dır. Kayseri’nin, ülkemizde ve dünya çapında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için gerçekleştirdiğimiz toplantıya hoşgeldiniz” dedi.

Erciyes’e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi büyük

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şunları söyledi:

"Anadolu’nun incisi Kayseri’miz, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes Kayak Merkezi ile çok zengin bir potansiyele sahiptir. Kayseri, bir sanayi ve ticaret şehri olarak bilinse de, aslında bir turizm şehridir aynı zamanda. Acentalarımızı ve yerli misafirlerimizi, Kayseri’mizin zenginliklerini keşfetmeye davet ediyorum.”

Kayseri, 'gönlü zengin' bir şehirdir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şöyle konuştu:

“Tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle zengin bir şehir olan Kayseri, “gönlü zengin” bir şehirdir. Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa’dakiler gibi gerçek bir kış sporları merkezidir ve dünyanın sayılı merkezleri arasındadır. Bugüne kadar Erciyes Kış Merkezi’ne yapılan yatırım 200 milyon Euro’yu geçti. Erciyes Kış Merkezi’ni havalimanına ve şehre en yakın kayak merkezi olarak tanıtıyoruz. Hem Erciyes Kış Merkezi, hem Kapadokya’dan oluşan destinasyon paketlerimiz yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri’ye, bu yıl yaklaşık 1 milyar TL yatırım yaptık. 2018 yılında, 1.2 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. 2018 yılında mevcut projelerimizin yanı sıra, ülkemizin en büyük şehir parkı ve kent ormanı projeleri de yer alıyor. Şehircilik alanında referans bir belediyeyiz. Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Ortadoğu gibi komşumuz olan ülkelerden, şehircilik alanında yaptığımız çalışmaları yerinde görmek üzere, ilimizde heyetleri ağırlıyoruz”



Kış turizmi, milli bir meseledir

Erciyes AŞ Genel Müdürü Dr.Murat Cahit Cıngı, şunları anlattı:

“Ülkemizin, yaz turizmi gibi, kış turizminde de çok büyük bir potansiyeli vardır. Kış turizmi, ülkemizin için milli bir meseledir. Erciyes için master planları yaparken yurtdışından ciddi danışmanlıklar aldık. Şuan sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tercümemizi de, Ordu, Artvin, Erzincan, Kahramanmaraş gibi diğer illerimizde yapılmakta olan yatırımlarda aktarıyoruz. Bildiğiniz üzere, Erciyes Kış Merkezi tek elden yönetiliyor ve herkes bu modele doğru gitmeyi istiyor. Bu model hakkında, ülkemizin yanı sıra, yurtdışında gelen heyetlerle de tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Erciyes’te uluslararası yarışmalar için dünyanın sayılı sporcularını ağırladığımızda, inanılmaz etkileniyorlar. Erciyes’in, Avrupa standartlarında olduğunu belirtiyorlar. Geldiklerinde Kayseri ve Kapadokya’yı gezdiğimizde çok “kültür kayağı” konsepti karşısında büyüleniyorlar”