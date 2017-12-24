Kayserispor'un ilk iç saha yenilgisi Yeni Malatyaspor'dan geldi.

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk golü 45. dakikada Boutaib'den geldi ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci yarıda Kayserispor birçok gol fırsatından yararlanamadı ve konuk ekip, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte sona erdi. Öte yandan Kayserispor, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini Yeni Malatyaspor'a karşı aldı.

Kayserispor 30 puanda ve 5. sırada haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise puanını 22 yaptı ve 10. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.

22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.

45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), Boutaib

GOL: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 60 Şamil Çinaz, Dk. 84 Espinoza (Kayserispor), Dk. 65 Chebake, Dk. 77 Mina, Dk. 82 Aytaç Kara, Dk. 84 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kayserispor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1