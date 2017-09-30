Kayserispor: 3 - Bursaspor: 1

Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u konuk etti.

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Ev sahibi ekip, 15. dakikada Güray Vural'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak Bursaspor 38. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.



Kayserispor, 73'te Kana-Bıyık ve 87'de Ryan Mendes'in golleriyle 3-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Kayserispor Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından puanını 14'e çıkaran Kayserispor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 9 puanlı Bursaspor ise 8. sırada kaldı.