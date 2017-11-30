Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk maçında Kayserispor, Eyüpspor'u ağırladı.

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Kayserispor 42. dakikada Ryan Mendes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan taraf oldu. Konuk ekip 61. dakikada Mehmet Tosun ile skoru eşitlese de 66. dakikada penaltıdan Deniz Türüç ve 78. dakikada Ryan Mendes'in ikinci golüyle skor 3-1 oldu.

Eyüpspor 87. dakikada Atakan Arslan ile farkı 1'e indirdi ancak 90 dakika Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

DETAYLAR BİRAZDAN...