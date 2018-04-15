Kayserispor: 3 - Gençlerbirliği: 2 | MAÇ SONUCU

Marius Sumudica yönetiminde ligin ilk yarısında flaş sonuçlar alan, ikinci yarıda ise beklentilerin altında kalan Kayserispor, Ümit Özat yönetiminde çıkışa geçen ve kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırladı.

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Karşılaşmanın ilk golü 28. dakikada geldi. Ev sahibinde Fernando Boldrin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonları oynanırken Boldrin bu kez asist yaptı! 44. dakikada Boldrin'in asistini değerlendiren William skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Gençlerbirliği ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına tecrübeli yıldız Stephane Sessegnon geçti ve hata yapmayarak skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor'da Umut Bulut, 57. dakiakda oyuna girdi.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

Karşılaşmanın 77. dakikası oynanırken Kayserispor bir gol daha buldu. Ev sahibinde Deniz Türüç golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Gençlerbirliği, 86. dakikada Petar Skuletic'le bir gol daha buldu ancak bu, puan için yeterli olmadı. Kayserispor, maçı 3-2 kazanarak ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 44'e yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 30 puanla kapattı.