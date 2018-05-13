Kayserispor - Akhisar Bld.Genç. rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kayserispor, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Akhisar Bld.Genç. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 44 puanlı Kayserispor 9. sırada bulunuyor, Akhisar Bld.Genç. 36 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Kayserispor, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Akhisar Bld.Genç., son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 617 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kayserispor kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Akhisar Bld.Genç. sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kayserispor önceki hafta Akhisar Bld.Genç. mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Akhisar Bld.Genç., Kayserispor karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kayserispor, kendi sahasında 24 gol attı, 24 gol yedi.

Akhisar Bld.Genç. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Akhisar Bld.Genç., 22 gol atarken 28 gol yedi.