Kayserispor - Alanyaspor maçı heyecanı

Kayserispor ve Alanyaspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:30. Kayserispor 44 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Alanyaspor 32 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Kayserispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 105. İddaa'da Kayserispor kazanır 2.40, berabere biter 3.10, Alanyaspor kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Kayserispor önceki hafta İstanbul Başakşehir mücadelesinde 0-1 yenildi.

Alanyaspor ise Çaykur Rizespor maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kayserispor, 23 gol attı ve 22 gol yedi.

Alanyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Alanyaspor, 21 gol atarken 28 gol yedi.