Kayserispor - Alanyaspor maçı heyecanı

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kayserispor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Alanyaspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Kayserispor 44 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Alanyaspor 32 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Kayserispor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 105. İddaa'da Kayserispor kazanır 2.40, berabere biter 3.10, Alanyaspor kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Kayserispor son hafta oynanan İstanbul Başakşehir maçında 0-1 yenildi.

Alanyaspor ise Çaykur Rizespor maçında 1-0 yenildi.

Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, kendi sahasında 23 gol attı, 22 gol yedi.

Alanyaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Alanyaspor, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.