Süper Lig'de 5.hafta mücadelesinde Sumidica yönetimindeki Kayserispor, Nasri'li, Eto'o'lu Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor'da tek hedef kötü gidişe "dur" diyerek deplasmandan galibiyetle dönmek. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Kayserispor-Antalyaspor maçının tüm detayları...

KAYSERİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlikle galibiyete uzanamayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor, 4 haftada 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan Kayserispor'a konuk olacak. Sumidica yönetiminde lige flaş bir başlangıç yapan Kayserispor, iyi gidişatını Antalyaspor'a karşı da sürdürerek galibiyete uzanmak istiyor. Ligde ilk galibiyetinin peşinde olan Antalyaspor'da da tek hedef galibiyet. Zorlu Kayserispor - Antalyaspor maçı bugün, saat 20.00'da başlayacak. Süper Lig'de 5.haftanın açılış maçı olacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kritik Kayserispor - Antalyaspor maçını Süper Lig'in genç hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Antalyaspor'un kozlarını paylaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle; Kale arkası 10, Maraton 20, Vip 30 ve Misafir 10 TL

MUHTEMEL KADROLAR

KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Silviu Lung,Erkan Kaş, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana-Biyik,Tiago Lopes, Deniz Türüç, Stephane Badji, Şamil Çinaz, Geoffrey Bia, Fernando Boldrin, Umut Bulut

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Boffin, Johan Djourou,Diego Angelo,Ondrej Celustka,Sakıb Aytaç,Danilo, Charles, Nasri, Maicon, Samuel Eto'o, Moestafa El Kabir

SAKAT VE CEZALILAR

KAYSERİSPOR: Varela (sakat), cezalı oyuncu bulunmuyor.

ANTALYASPOR: Salih Dursun (sakat), Sandro (sakat), Zeki Yavru (sakat), Deniz Kadah (sakat), cezalı oyuncu bulunmuyor.

KAYSERİSPOR VE ANTALYASPOR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 18 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu kırmızı-beyazlı ekip kazanırken, Kayserispor ise bu maçlarda hepsi kendi sahasında olmak üzere üç galibiyet aldı (5B).

İki ekip arasında Kayseri'de oynanan dokuz maçta taraflar üçer galibiyet aldı (3B).

Kayserispor, Antalyaspor'la oynadığı son dört maçta galip gelmeyi başaramadı (2B 2M) ve rakibine sadece iki gol atabildi.

Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta rakiplerine sadece iki kez boyun eğdi (5G 3B).

Kayserispor, iç sahada oynadığı son 12 maçın 11'inde gol atmayı başarırken, bu süreçte rakip filelere 23 gol gönderdi.

Bu sezon oynadığı dört maçta galip gelemeyen Antalyaspor (3B 1M), ligde galibiyetle tanışamayan üç takımdan biri (diğerleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği).

Antalyaspor bir önceki sezona da ilk sekiz maçta galibiyet alamadan başlamış, ancak sezonu kulüp rekoru kırarak 58 puanla beşinci tamamlayarak bitirmişti.

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son yedi maçın dördünü kazanırken (2B 1M), son iki karşılaşmada rakiplerini mağlup edemedi (1B 1M).

Ligin ilk dört haftasında Dany Nounkeu'nun (40) ardından en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Maicon (39).

Antalyaspor, bu sezon kalesinde gördüğü altı golün üçünü duran toptan yedi.

Samuel Eto'o, bu sezon Antalyaspor'un attığı dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı (1 gol, 2 asist).

Kayserispor forması giyen Stephane Badji, ligde üç asistle en fazla gol pası veren üç oyuncudan biri (diğerleri Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues).

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