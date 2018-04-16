Sarı-kırmızılı takımın kendi sahasında ikinci yarının en zor maçlarından birini oynadığını belirten başkan Bedir, "Gençlerbirliği can derdinde, biz Avrupa hedefi derdindeydik. Gençlerbirliği'nin yaşadıklarını geçtiğimiz sezon biz de yaşadık, Allah yardımcıları olsun. Hep söylüyoruz, ligde kalan haftalarda kolay maç yok, ligin boyu kısaldı. Cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçı da öyle. Onlar liderlik, biz ise Avrupa hedefi peşindeyiz. O nedenle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Perşembe günü kafilemiz, İstanbul deplasmanına bu amaçla gidecek. Şu anda Varela'nın sakatlığı sürüyor. Kana Bıyık'ın durumu ise henüz belli değil" dedi.

"SUMUDICA'NIN 11 KONUSUNDA İŞİ ZOR"

Amorim ile Boldrin'in Romanya'da aynı takımda birlikte top koşturduklarını ve Kayserispor'da ilk kez Gençlerbirliği maçında birlikte 11'de yer aldıklarını vurgulayan başkan Bedir, "Sahadaki tüm oyuncularımız başarılı bir performans gösterdi. Ancak Amorim-Boldrin ikilisi çok daha farklıydı. Mendes'in cezası bitti. Güray'ın da sakatlığı geçti. O nedenle teknik direktörümüz Sumudica'nın sahaya sürecek 11 konusunda işi çok zor. Forvette Umut Bulut, Asamoah Gyan ve Kravets'in üçü de formda" diye konuştu.