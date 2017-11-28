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Visca’dan Kerim’e, Mossoro’dan Gökhan İnler’e kadar hepsi kırık not aldı. Ama kusura bakmazsa eğer biz Volkan Babacan’la ilgili 2 satır yazmak isteriz. Şöyle ki! Eskisi gibi güven vermiyor. Şaşırtıyor. Başta kendisi olmak üzere herkes bilmelidir ki... Başakşehir’in hedefe ulaşabilmesi için Volkan’ın toparlanması şart!