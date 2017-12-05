Kayserispor Başkanı Bedir: "Beşiktaş'ı eli boş göndermek istiyoruz"

Kayserispor'un, Alanya deplasmanından aldığı galibiyetle, ilk yarıda belirlediği hedef puanı tutturduğunu, o nedenle teknik kadro ve oyuncularını canı yürekten kutladığını söyleyen başkan Bedir, ''Şimdi kalan 3 maçımızı da galibiyetlerle kapatıp, 35 puana ulaşmak istiyoruz. Büyük konuşmak istemiyoruz ama haftasonu Beşiktaş'ı kendi sahamızdan eli boş göndermek niyetindeyiz. Kayserispor için iç saha veya deplasman fark etmiyor. İyi top oynuyoruz, oyuncularımız formalarını sonuna kadar terletiyor. Bunların karşılığını alıyoruz'' diye konuştu.



KAYSERİSPOR SEYİRCİ REKORU BEKLİYOR

Sarı kırmızılı ekibin yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağını, yönetim kurulu olarak yarın toplanıp, siyah beyazlı ekiple oynayacakları karşılaşmaya dair önlemleri ve bilet fiyatlarını görüşeceklerini söyleyen başkan Bedir, ''Pazar günü Beşiktaş maçında sezonun seyirci rekorunu kırmak istiyoruz. Şimdiden çevre illerden bilet istekleri var. Beşiktaş taraftarına misafir tribünü dışında bilet tahsisi yapmayacağız. Önceliğimiz taraftarımızın tribünlerde yer almasıdır'' dedi.



"OLAYLAR ORADA KALDI"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasına giderken Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, tercüman Yunus Akbulut ve bazı oyuncuların darp edilmesine varan olayın orada kaldığını söyledi. Kulüp olarak gereken tepkiyi verdiklerini, TFF gözlemcilerinin olayı rapor ettiklerini ve yaşanan olaya ilişkin görüntüleri gözlemcilere verdiklerini belirtti. Bedir, ''Bu olayın galibiyetimize gölge düşürmesini istemiyoruz. Yapılan çirkinliklerin, futbolun önüne geçmesini arzu etmiyoruz. Yapılan ortada. TFF'nin kurulları gerekeni yapacaktır. Futbolda olmaması gereken olay yaşadık ve orada kaldı. Şimdi gözümüzü ve gücümüzü Beşiktaş maçına çevirdik'' diye konuştu.



Öte yandan, Kayserispor kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası ev sahibi ekibin kaleci antrenörünün başlattığı ve saldırdığı olayın cep telefonu görüntülerini maçın gözlemcilerine verdi.

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Erol Bedir