DHA'da yer alan habere göre Kayserispor'un transferde yerli oyuncu ağırlıkla bir program izlediğini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Bizim dışımızda birileri Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz, Göztepe'den Sabri'yi takımımıza yakıştırıp, haber yapılıyor. Her iki oyuncu da bizim bizim ilgi alanımızda değil. Ahmet Oğuz'un transferi konusunda geçtiğimiz sezon bir girişimimiz oldu ancak bonservis bedeli yüzünden vazgeçmiştik. Badji konusunda ise beklemedeyiz'' dedi.

Başkan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımda halen defansın sağında Lopes, Levent, gerektiğinde Sapunaru gibi alternatif olabilecek futbolcuların bulunduğunu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden Oğuzhan'ın da 2018-19 sezonu hazırlık kamplarına katılacağını sözlerine ekledi.