Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Anadolu kulüpleri sıkıntı yaşar

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yabancı futbolcu sayısının kısa zaman içinde azaltılması durumunda Anadolu kulüplerinin sıkıntı yaşayacağını belirtti.

Bedir, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde yabancı oyuncu sayısının düşürülüp düşürülmemesiyle ilgili tartışmaların yoğunluk kazandığını anımsattı.

Geçen sezon başlayan uygulamayla takımların önemli yatırımlar yaparak futbolcu transfer ettiğini dile getiren Bedir, bir anda böyle bir değişikliğin zor olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfının yapacağı toplantıda kulüp olarak görüşlerini ileteceklerini aktaran Bedir, "Şu an 14 yabancı azaltılsın mı, diye bazı tartışmalar var ama gördüğüm kadarıyla kulüpler 3-5 senelik mukaveleler yapmışlar. Bizim de 14 yabancı oyuncumuz var. Bu azaltma kararı bugün çıksa bile bizim takımdan bir veya iki oyuncu gidebilir. Yine 12 oyuncuyla devam etmek zorundayız çünkü kontratlarımız var. Bu olsa bile kademeli geçiş şeklinde olur." diye konuştu.

Yabancı oyuncu sayısının düşürülmesinin zamana yayılması gerektiğini ifade ederek, kısa sürede böyle bir uygulamaya geçildiği takdirde Anadolu kulüplerinin zor durumda kalabileceğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Anadolu kulüpleri için söyleyecek olursak, bu işe başka bir çehreden bakmak lazım. Eğer yabancı futbolcu kısıtlaması olursa Türkiye'deki kalburüstü futbolcuların en iyilerini, parası bol, bütçeleri büyük olan takımlar toplar. Geriye kalanlarını da Anadolu kulüpleri, bizler almak zorunda kalırız. Şu anda 12,5 milyon avroya kurmuş olduğumuz takımı o şartlarda herhalde 30-40 milyon avroya kuramayız. Zaten öyle bir bütçemiz de olmaz. Bütçeleri büyük olan takımların arkasında, onların yedeği gibi pilot takımı gibi hareket ederiz. Bu anlattıklarım, bugünkü şartlar göz önüne alındığında. Gönlüm ister ki tüm futbolcularımız Türk olsun. Türkiye'de 150-200 çok iyi oyuncu olduğunu düşünün, bunları 3-4 takıma dağıttığınızda geriye bir şey kalmıyor. Anadolu kulüplerinin, yabancı sayısının kısa zaman içerisinde indirilmesinde sıkıntı duyacağını düşünüyorum."

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Erol Bedir