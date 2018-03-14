Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligde çok önemli haftalara girdiklerini, 26. haftada karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının çok zor bir karşılaşma olacağını söyledi.
Sarı-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, ligde bu dönemden sonraki tüm maçların zor olduğunu belirterek, "Biz iyi olursak, hocanın dediklerini yaparak, kalitemizi ortaya koyarsak çok zor maç yok ama biraz gevşek davranırsak ya da yeterince mücadele edip formamızı ıslatmazsak her maç zor. Bu düşüncelerle Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyoruz." diye konuştu.
Atiker Konyaspor deplasmanından mutlaka puan çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Bedir, "Oradan puan çıkarmamızın hem puan hesabı var hem de moral tarafı var. Ondan sonra lige ara verilecek. Bu süreçte ufak tefek sakatlıkları bulunan arkadaşlarımız da düzelecektir. Bir nefes alacağız. Daha sonra kalan maçlara devam edeceğiz. Bütün bunların anlam kazanması için Konya'dan mutlaka puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SERGEN İYİ BİR ÇALIŞTIRICI"
Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verirken Sergen Yalçın'ın Kayserispor'u çalıştırdığını anımsatan Bedir, şöyle devam etti:
"Geçen sene bu haftalarda bizim 25 puanımız vardı. Konya'nın 21 puanı var. Bundan dolayı işlerinin bizden daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Sergen'in burada işi biraz daha zor ama Sergen iyi bir çalıştırıcı, iyi bir hoca. Atiker Konyaspor kaliteli oyunculardan kurulu, şehir futbolu seviyor, taraftar noktasında seyirci destekleri var ve bu maç onlar için final maçı olacak. Beraberlik halinde bile birçok şeyi kaybedeceklerini düşünüyorlar ama en az onların kaybedeceği kadar bizim de kaybedecek şeylerimiz var. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız, hakemlerin ön plana çıkmadığı, futbolun konuşulduğu bir maç olur ve sonunda da kazanır, geliriz diye düşünüyorum. Bizden sonraki maçlarda da hem Konyaspor'a hem de Sergen'e başarılar diliyorum."
"SUMUDICA FARKLI, SIRA DIŞI BİR HOCA"
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, Kardemir Karabükspor maçının devre arasında maçın hakemi tarafından tribüne gönderilmesini değerlendiren Bedir, "Sumudica farklı, sıra dışı bir hoca. Çok alıştığımız hoca tiplerinden değil fakat bazen atıldığında biz bile 'bir şey söyledi de mi atıldı' diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Kardemir Karabükspor maçında Sumudica'nın itirazlarında haklı olduğunu, haksız yere tribüne gönderildiğini savunan Bedir, şunları kaydetti:
"Son maçta gerçekten penaltıya itiraz edip 'Penaltıyı neden vermedin hocam? Düzgün yönetelim' dediğinde hakemin biraz argo karşılık vermesi sonucu tribüne gönderildi. Bana göre haksız bir şekilde atılma olayı oldu fakat hocamızın, her ne kadar sahip çıksak da bizim futbol zevkimize ya da adetlerimize uygun hareket edip, motivasyonunu başka türlü değerlendirmesinde fayda var. Yoksa haksız olduğu için değil ama algıdan dolayı 'ben Şumi'yi attım, ben de atmıştım, gelsin benim yanımda yapsın da bakayım' diyecek egoları yüksek olan arkadaşlarımız olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Bizim tribünde Sumudica'ya, cezalı futbolcuya, evinde oturan taraftara değil de stada giden taraftara, sahada oynayan oyuncuya, kulübede olan hocaya ihtiyacımız var."
ANTRENMAN
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, çift kale maç yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Oleksandr Kucher, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
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