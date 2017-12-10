HT Spor yazarı Bülent Yavuz, Kayserispor-Beşiktaş maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tam not verdi!

''HAKEM ON NUMARA MAÇ YÖNETTİ''

''Avrupa fatihi Karakartal, Kayseri'de adeta dondu kaldı. müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu bana göre on numara maç yönetti. Herkesin konuştuğu ve de farklı görüşler belirttiği Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararında ben hakemin doğru yorum yapıp doğru düdük çaldığını düşünüyorum.''

''UMUT BULUT GEÇ KALDI''

''Evet kabul edelim ki Umut Bulut, topa tam vuracakken Cenk Tosun top ile ayak arasına ayağını uzatarak topla oynama gayreti içerisindeydi. Kesinlikle Kayserili oyuncunun ayağı topa vurmasın diye bir kastı yok. Nihayetinde Beşiktaşlı oyuncunun da topla oynama hakkı var. Umut Bulut bence ağır davranınca böyle bir kontakt oluştu. Hakem, nihayetinde suça bakar. Suç oluştu mu? Evet. Nerede? Ceza alanı içerisinde. Tabii ki karşılığı da penaltı olmalıydı. Kayserisporlular uzun süre itiraz ettiler. Umut Bulut da aşırıya kaçan bir itirazda bulundu. Bu yüzden sarı kart gördü. İki Kayserili daha onla birlikte sarı kart gördü.''

''LOPES'İN KIRMIZISI DOĞRU''

''Devre arasında lüzumsuz sarı kart gören Lopes de ikinci devre başında doğru bir şekilde oyundan atıldı. Hakemin hiçbir baskı altında kalmadan doksan dakika boyunca adalet adına eşitlik adına ne varsa onu yapmaya çalıştı. Yazının başında söylediğim gibi 'on numara maç yönetti' hatta yıldızlı 10 numara maç yönetti.''

Bülent Yavuz

Kayserispor-Beşiktaş

Kayserispor-Beşiktaş penaltı kararı doğru mu

Kayserispor-Beşiktaş penaltı