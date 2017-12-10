HT Spor yazarı Bülent Yavuz, Kayserispor-Beşiktaş maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tam not verdi!
''HAKEM ON NUMARA MAÇ YÖNETTİ''
''Avrupa fatihi Karakartal, Kayseri'de adeta dondu kaldı. müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu bana göre on numara maç yönetti. Herkesin konuştuğu ve de farklı görüşler belirttiği Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararında ben hakemin doğru yorum yapıp doğru düdük çaldığını düşünüyorum.''
''UMUT BULUT GEÇ KALDI''
''Evet kabul edelim ki Umut Bulut, topa tam vuracakken Cenk Tosun top ile ayak arasına ayağını uzatarak topla oynama gayreti içerisindeydi. Kesinlikle Kayserili oyuncunun ayağı topa vurmasın diye bir kastı yok. Nihayetinde Beşiktaşlı oyuncunun da topla oynama hakkı var. Umut Bulut bence ağır davranınca böyle bir kontakt oluştu. Hakem, nihayetinde suça bakar. Suç oluştu mu? Evet. Nerede? Ceza alanı içerisinde. Tabii ki karşılığı da penaltı olmalıydı. Kayserisporlular uzun süre itiraz ettiler. Umut Bulut da aşırıya kaçan bir itirazda bulundu. Bu yüzden sarı kart gördü. İki Kayserili daha onla birlikte sarı kart gördü.''
''LOPES'İN KIRMIZISI DOĞRU''
''Devre arasında lüzumsuz sarı kart gören Lopes de ikinci devre başında doğru bir şekilde oyundan atıldı. Hakemin hiçbir baskı altında kalmadan doksan dakika boyunca adalet adına eşitlik adına ne varsa onu yapmaya çalıştı. Yazının başında söylediğim gibi 'on numara maç yönetti' hatta yıldızlı 10 numara maç yönetti.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.