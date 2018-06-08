Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda takıma düşünülen oyuncu takviyelerinin yapıldığı belirtildi.

Yönetim ve teknik heyetin çalışmaları sonunda takviye yapılması gereken bölgelerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bir sol bek, 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu takviyesinin hedeflerimiz açısından isabetli olacağına karar verilmiştir. Bu tespit ve karardan sonra, ülkemizdeki birçok takımın transfer listesinde olan Sakıp Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar ile prensip anlaşmaları yapılmış, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi sözleşmeler imzalanacaktır. Ayrıca, 1 orta saha ve 2 kanat oyuncusuyla da görüşmelerimiz son noktalara gelmek üzeredir. Önümüzdeki hafta içinde bu transferlerin de netleşmesiyle Kayserispor geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda transferi en erken tamamlayıp, hazırlık kamplarına eksiksiz giren takım olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon yeterli forma şansı bulamayan Asamoah Gyan'ın kulüpten alacakları konusunda fedakarlık yaptığı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1+1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncumuzun kontratı ve ekonomik şartları geçtiğimiz yılda olduğu gibi devam etmektedir. Yani performansına bakılmaksızın, diğer oyuncularda olduğu gibi kontratı gereği, bu yıl içinde Kayserisporumuzdan alacağı garanti bir bedel vardır. Buna rağmen her ne sebeple olursa olsun geçtiğimiz yılki performansından kendisi de memnun olmayan oyuncumuz tatilde olmasına rağmen bizimle devamlı irtibatta olmuş, kendi irade ve isteği ile yeni bir kontrat imzalayarak kulübümüze göndermiştir. Bu yeni kontrata göre, Gyan kendi garanti ücretini yüzde 50-60 oranında düşürmüş, performans karşılığı ödemeyi ön plana çıkarmış, geçtiğimiz yıldan kalan ve bu yıl ödememiz gereken bir miktar alacağından da vazgeçmiştir."