Kayserispor'da gözler Karabükspor maçında

Lige verilen milli maç arasında nefes alacak bir zaman bulduklarını ifade eden Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın son maçlarda formda olduğunu, verilen milli maç arasının faydalı olup olmayacağını Karabükspor maçında göreceklerini söyledi.



Milli maç arasında sakat olan Asamoah ve Varela'nın da iyileşerek antrenmanlara başlayacağını ve takıma katılacağını açıklayan Erol Bedir, "Ligde aldığımız ilk mağlubiyet sonrasında 14 puan topladık. Bu durumun yıl sonuna kadar böyle gideceğinin bir garantisi yok. Bir aile olarak, taraftarla bütünleşerek, aynı ciddiyetle antrenmanlarda çalışarak yola devam etmek lazım. Daha önümüzde oynayacağımız 27 maç var. Ayaklarımızın yere basması lazım. Karabükspor deplasmanında alacağımız puan veya puanlar aldığımız diğer puanları taçlandıracaktır" diye konuştu.



Asamoah Gyan'ı milli takıma göndermediklerini de söyleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Asamoah'ın bir sakatlığı vardı. Bursa maçında düzelmişti ama biz kendisini dinlendirdik. Milli maç konusunda da kendisinden rica ettik. Sakatlıktan yeni çıktığını, milli maçta sakatlanma riskinin bulunduğunu, 3 hafta boyunca ligde oynayamadığını söyledik. Kendisi de Gana Milli Takımı'ndaki hocaları ile görüştü. Bu görüşme sonrasında bir yazı gönderdik ve Asamoah Gyan milli takıma gitmedi" dedi.

Erol Bedir

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