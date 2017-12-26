Kayserispor'da hedef Avrupa!

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Kayserispor'da, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, Başkan Erol Bedir de devre arası kampı ve yönetim olarak ikinci yarı için yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Antalya kampı hakkında konuşan Bedir, "Antalya maçı ile birlikte hocamız ve futbolcularımız izne ayrılıyor. Ayın 4'ünde Antalya'da buluşularak kampa başlanacak. Kamp çalışmalarının bitiminde Antalyaspor ile rövanş maçını yaptıktan sonra hazır bir şekilde Kayseri'ye gelip ligin ilk maçı olan Galatasaray ile kendi sahamızda oynayacağız" ifadelerini kullandı.



Teknik Direktör Marius Sumudica ile yapılacak toplantıların ardından transfer görüşmelerine başlanacağını aktaran Erol Bedir, "Bu arada devre arasında herkesin merak ediyor, gidecek ve gelecek oyuncular var mı diye. Bununla ilgili hocamızla ön görüşme yaptık. Bugün ve yarın da toplantılarımızı yapıp düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla önce Kayserispor'un hedeflerini anlatacağız. Bu hedeflerle ilgili yapmamız gereken transfer ve diğer anlamlarda bu işi tamamlama noktasında yapmamız gerekenleri anlatacağız. Bunu kamuoyuna mal ettikten sonra bir takım görüşmelerimiz olacak, her takımda olduğu gibi. Çünkü siz aynı kalsanız bile rakip takımların güçleneceği için en azından mesafeyi korumak adına bile olsa onların önüne geçmeniz lazım. Dünkü mağlubiyetimizle birlikte yukarıdaki 7 takımın 5'i puan kaybetti. Dolayısıyla Yeni Malatyaspor mağlubiyeti çok acı olmasına rağmen bu manada biraz da teselli oldu. Bizim bu konumumuzu korumamız ve biraz daha yukarılara çıkmamız için elbette çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.



Takımdan ayrılacakları ise kupada oynanacak olan Antalyaspor maçının ardından açıklayacaklarını dile getiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Hocamızla onları da konuştuk fakat kupa da olsa bir maçımız daha var. Belki gitmesini düşündüğü oyunculardan bile kupada istifade edecektir. Hem vitrine çıkarmak hem de sonuç almak için istifade edecektir. Eksiğimiz var, 5-6 futbolcumuz sakat veya özel durumlardan dolayı kadroda yoklar. Dar bir kadroyla Antalyaspor maçına çıkacağız. Antalyaspor maçının hemen ardından yapacağımız basın toplantısında bunlara yer vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEF 55 PUAN"

Ligde şu anda 30 puan topladıklarını, ikinci yarı en az 25 puan daha kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü; "Son 8-10 sene içerisinde 55 puan alınca ilk 5'e yüzde 90 giriyorsunuz. İlk 5'e girdiğiniz zaman Türkiye Kupası'nı da yukarıdaki 5 takımın alacağını varsayarsanız 5. takım da Avrupa Kupası'na gidecek. Maksadımız da zaten o."