Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği maçında iyi oynadıklarını ve 3 maç aradan sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerbirliği maçıyla beraber takımın moral bulduğunu belirten Bedir, "Gençlerbirliği'ne karşı iyi oynadık, daha farklı da olabilirdi ama 3 maçtır puan alamadığımız için takım üzerinde bir stres vardı. Maç bir türlü kopmadı. Gençlerbirliği için de ligde kalma adına önemli bir karşılaşmaydı. O yüzden bu maça çok asıldılar. Sonuç açısından bizim için iyi bir müsabaka oldu." dedi.

Bu maçın geride kaldığını, takımın önümüzdeki hafta oynayacakları Medipol Başakşehir maçına odaklanması gerektiğini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetin bir anlam kazanabilmesi için önümüzdeki maçları iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerbirliği maçını unuttuk ve Medipol Başakşehir maçında neler yaparız, onu düşünüyoruz. Son haftalarda orta sıradaki rakiplerimize karşı maç kazanmış olsaydık şimdiye kadar onlardan kopmuştuk. Fakat tahmin ediyorum ki bizim için de rakiplerimiz için de önümüzdeki maçlarda puan kayıpları olacaktır. En az puan kaybeden ipi göğüsleyecek."