Kayserispor, Feyenoord´dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kayserispor, son olarak gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu transfer etti. Prensipte anlaştıktan sonra Kayseri´ye gelen futbolcu ile her konuda anlaşıldı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3 yıllığına Kayserispor´lu yapan imzayı attı.



Hollanda doğumlu olan Türk asıllı futbolcu sağ kanat mevkiinde oynuyor. Futbola Heerenveen altyapısında başlayan Bilal Başacıkoğu, 2012 yılında A Takıma yükselirken geçen sezon Feyenoord formasıyla 18 resmi maçta 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Hollanda U18 ve U19 takımında forma giydikten sonra Türkiye´yi seçen genç futbolcu Türkiye U19 takımı ile 3, U21 takımı ile 13 maça çıkıp 1 gol atmıştı.